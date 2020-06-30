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Порье обогнал Гэтжи в сводном рейтинге UFC, а в рейтинге легковесов — нет

Порье обогнал Гэтжи в сводном рейтинге UFC, а в рейтинге легковесов — нет
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье отыграл два места в сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, после того как победил Дэна Хукера на турнире в минувшие выходные. Порье поднялся на девятую строчку, потеснив Макса Холлоуэя и Джастина Гэтжи. Первые три места, как и прежде, занимают Джон Джонс, Хабиб Нурмагомедов и Стипе Миочич.

В рейтинге бойцов лёгкого веса, чемпионом которого является Нурмагомедов, Гэтжи, как временный чемпион дивизиона, идёт впереди Порье: Джастин занимает первую строчку, а Дастин — вторую.

Россиянин Забит Магомедшарипов, выступающий в полулёгкой весовой категории, с третьего места в рейтинге бойцов соответствующего дивизиона переместился на второе, потеснив Брайана Ортегу. Его соотечественник Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе, с 13-го места в рейтинге бойцов соответствующего дивизиона поднялся 11-е.

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