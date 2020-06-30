Тренер Кормье призвал его закончить карьеру после боя с Миочичем

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Даниэля Кормье, считает, что его подопечный должен завершить карьеру вне зависимости от исхода титульного боя с обладателем пояса Стипе Миочичем. Напомним, поединок Миочич — Кормье состоится на турнире UFC 252, который пройдёт 15 августа.
«Я надеюсь, что он больше не будет драться. Но вы знаете Дану Уайта (президента UFC. — Прим. «Чемпионата»), он может притащить грузовик с деньгами, и Даниэль может остаться и подраться ещё. Но я считаю, что бой со Стипе Миочичем должен стать последним для Даниэля, он должен победить и уйти», — приводит слова Мендеса ТАСС.
В первом поединке бойцов, состоявшемся в июле 2018 года, победу одержал Кормье, а во втором, прошедшем в августе 2019 года, — Миочич.
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