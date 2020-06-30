«С братскими сердцами». Нурмагомедов показал фото с Тухуговым и Махачевым

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил в «Инстаграм» фотографию, сделанную после одной из тренировок. На снимке Нурмагомедов находится слева, в центре находится другой боец UFC Зубайра Тухугов, справа — ещё один боец промоушена Ислам Махачев. Тухугов и Махачев входят в команду Нурмагомедова.

«С братскими сердцами», — подписал Хабиб фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.

Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. Следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи, поединок планируется провести в сентябре 2020 года. На счету Хабиба 28 побед в 28 боях в MMA.