Фото побитой Яньковой выдавали за снимок жертвы сторонницы движения Black Lives Matter

В США не утихают протесты сторонников движения Black Lives Matter, которое отстаивает права чернокожего населения страны. Вместе с тем в социальных сетях растёт поток недостоверной информации, призванной повысить градус противостояния в обществе. Жертвой этих обстоятельств стала российская спортсменка смешанных единоборств Анастасия Янькова.
Её фото начали распространять в социальных сетях. Под снимком сообщается, что девушка вышла на протесты движения Black Lives Matter и в итоге была избита и изнасилована тремя полицейскими, сообщает Bloody Elbow.
На самом деле в интернете постится фотография Яньковой, сделанная после турнира Bellator 161, на котором она получила серьёзные травмы лица.
Напомним, что движение Black Lives Matter в США зародилось после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского.
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