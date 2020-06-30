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Фото побитой Яньковой выдавали за снимок жертвы сторонницы движения Black Lives Matter

Фото побитой Яньковой выдавали за снимок жертвы сторонницы движения Black Lives Matter
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

В США не утихают протесты сторонников движения Black Lives Matter, которое отстаивает права чернокожего населения страны. Вместе с тем в социальных сетях растёт поток недостоверной информации, призванной повысить градус противостояния в обществе. Жертвой этих обстоятельств стала российская спортсменка смешанных единоборств Анастасия Янькова.

Её фото начали распространять в социальных сетях. Под снимком сообщается, что девушка вышла на протесты движения Black Lives Matter и в итоге была избита и изнасилована тремя полицейскими, сообщает Bloody Elbow.

На самом деле в интернете постится фотография Яньковой, сделанная после турнира Bellator 161, на котором она получила серьёзные травмы лица.

Напомним, что движение Black Lives Matter в США зародилось после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского.

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