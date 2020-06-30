Харитонов: обнуляемся. Думаю, каким новым видом спорта заняться или космонавтом стать
Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов пошутил, что голосование по поправкам к Конституции РФ заставило его задуматься о смене профессии.
«Обнуляемся. Думаю, каким новым видом спорта заняться или вообще музыкантом стать, или космонавтом», — написал Харитоново на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, многие спортсмены активно делятся мыслями о голосовании по поправкам в конституция. Так, другой боец ММА Эдуард Вартанян открыто выступил против этой инициативы, в то время как экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев поддержал поправки. Голосовать «за» агитируют и в Федерации бокса России.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации проводится с 25 июня по 1 июля 2020 года.
- 30 июня 2020
-
19:45
-
18:32
-
17:35
-
17:27
-
15:03
-
14:10
-
12:59
-
11:50
-
11:03
-
10:01
-
09:35
-
09:02
-
01:04
- 29 июня 2020
-
23:53
-
22:54
-
21:51
-
20:50
-
19:41
-
18:48
-
16:00
-
15:01
-
14:06
-
13:01
-
12:12
-
12:04
-
11:02
-
10:17
-
10:00
-
09:51
-
09:00
-
00:57
- 28 июня 2020
-
23:30
-
23:17
-
21:31
-
19:12
Партнерский контент