Харитонов: обнуляемся. Думаю, каким новым видом спорта заняться или космонавтом стать

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов пошутил, что голосование по поправкам к Конституции РФ заставило его задуматься о смене профессии.

«Обнуляемся. Думаю, каким новым видом спорта заняться или вообще музыкантом стать, или космонавтом», — написал Харитоново на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, многие спортсмены активно делятся мыслями о голосовании по поправкам в конституция. Так, другой боец ММА Эдуард Вартанян открыто выступил против этой инициативы, в то время как экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев поддержал поправки. Голосовать «за» агитируют и в Федерации бокса России.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации проводится с 25 июня по 1 июля 2020 года.