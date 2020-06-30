Кормье считает Порье лучшим легковесом в мире после Хабиба

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что бывший временный чемпион лиги в лёгком дивизионе Дастин Порье является одним из лучших бойцов в мире в своей весовой категории. По словам Даниэля, Порье в своей весовой категории уступает лишь чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

«Мне кажется очевидным, что Дастин Порье — второй по силе боец лёгкого веса в мире», — приводятся слова Кормье на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, в минувшие выходные Дастин Порье в ярком поединке победил Дэна Хукера. Это было первое выступление Дастина с сентября 2019 года, когда на турнире UFC 242 в Абу-Даби он досрочно уступил Хабибу Нурмагомедову.

После победы над Хукером Порье поднялся на второе место в рейтинге лёгкого веса.