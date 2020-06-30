Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Непобеждённый мексиканский боксёр умер в 21-летнем возрасте

Непобеждённый мексиканский боксёр умер в 21-летнем возрасте
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В Мексике в возрасте 21 года скончался непобеждённый проспект суперлёгкого веса Хавьер Гонсалес, сообщает World Boxing News. С лета минувшего года он боролся с онкологическим заболеванием. Последний поединок Гонсалес провёл в апреле 2019 года.

На профессиональном ринге он успел провести пятнадцать поединков и победип во всех из них. Одиннадцать побед были завоёваны досрочно.

Отметим, за спиной молодого боксёра — богатая любительская карьера. В любителях Хавьер провёл 180 поединков и трижды завоёвывал золото национального чемпионата. В профессионалы перешёл в возрасте 16 лет.

С официальным заявлением по поводу смерти молодого мексиканского спортсмена выступили во Всемирном боксёрском совете (WBC).

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020