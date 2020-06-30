Непобеждённый мексиканский боксёр умер в 21-летнем возрасте
В Мексике в возрасте 21 года скончался непобеждённый проспект суперлёгкого веса Хавьер Гонсалес, сообщает World Boxing News. С лета минувшего года он боролся с онкологическим заболеванием. Последний поединок Гонсалес провёл в апреле 2019 года.
На профессиональном ринге он успел провести пятнадцать поединков и победип во всех из них. Одиннадцать побед были завоёваны досрочно.
Отметим, за спиной молодого боксёра — богатая любительская карьера. В любителях Хавьер провёл 180 поединков и трижды завоёвывал золото национального чемпионата. В профессионалы перешёл в возрасте 16 лет.
С официальным заявлением по поводу смерти молодого мексиканского спортсмена выступили во Всемирном боксёрском совете (WBC).
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