Непобеждённый мексиканский боксёр умер в 21-летнем возрасте

В Мексике в возрасте 21 года скончался непобеждённый проспект суперлёгкого веса Хавьер Гонсалес, сообщает World Boxing News. С лета минувшего года он боролся с онкологическим заболеванием. Последний поединок Гонсалес провёл в апреле 2019 года.

На профессиональном ринге он успел провести пятнадцать поединков и победип во всех из них. Одиннадцать побед были завоёваны досрочно.

Отметим, за спиной молодого боксёра — богатая любительская карьера. В любителях Хавьер провёл 180 поединков и трижды завоёвывал золото национального чемпионата. В профессионалы перешёл в возрасте 16 лет.

С официальным заявлением по поводу смерти молодого мексиканского спортсмена выступили во Всемирном боксёрском совете (WBC).