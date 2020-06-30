Тренер Макгрегора подтвердил, что боец завершил карьеру

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, подтвердил, что его подопечный завершил карьеру. По его словам, он не в состоянии заставить ирландца передумать.

«Завершил ли Конор карьеру? Да, на данный момент могу это подтвердить. Он сам так сказал, разве нет? Я не могу его убедить вернуться и снова заниматься этим дерьмом. Конор сам решает, что ему делать, и кто знает, что нас ждёт в будущем. Но на данный момент он покончил со спортом», — приводит слова специалиста MMA Fighting.

Напомним, Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры несколько недель назад. Впрочем, многие сомневаются, что это действительно так. Ранее ирландец уже дважды объявлял об уходе из спорта.