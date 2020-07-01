Хукер не может быть с семьёй из-за карантина, Порье выразил Дэну поддержку

Боец UFC Дэн Хукер вернулся в Новую Зеландию после поединка с Дастином Порье на турнире UFC Вегас 4. После возвращения спортсмен на протяжении двух недель должен соблюдать меры предосторожности, призванные уберечь его окружение от риска заражения коронавирусом.

В связи с этим Хукер разместил фото со своей дочерью. На снимке видно, что Дэн соблюдает дистанцию и не имеет возможности приблизиться к ней.

«Так близко и так далеко. Семья превыше всего», — написал Хукер.

Комментарий под постом оставил Порье, который поддержал недавнего соперника.

«Мне жаль, что тебе приходится через это проходить. Оставайся сильным, брат», — написал американец.

Соответствующий твит можно увидеть на странице Хукера в социальной сети.