Тренер Яна: Пётр нокаутирует Алду за три раунда

Тренер российского бойца смешанных единоборств Петра Яна Джон Хатчинсон, который помогает россиянину совершенствовать мастерство, поделился ожиданиями от поединка подопечного с Жозе Алду. Напомним, Ян и Алду поборются за вакантный пояс UFC в легчайшей весовой категории на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове», который состоится 11 июля.

«Необходимо придерживаться плана. Мы готовы к любому развитию событий. Мы уважаем Алду, он король нашего спорта. Но в этом бою все раунды не потребуются. Пётр его нокаутирует. Положим, за три раунда. Попомните мои слова. И это будет громким заявлением от него.

Я ещё никогда не видел Петра в такой хорошей форме. Из-за него у меня все локти болят после работы на лапах», — сказал Хатчинсон в интервью YouTube-каналу Kumite TV.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Ян — Алду.