Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тренер Яна: Пётр нокаутирует Алду за три раунда

Тренер Яна: Пётр нокаутирует Алду за три раунда
Бокс/ММА / UFC 0

Тренер российского бойца смешанных единоборств Петра Яна Джон Хатчинсон, который помогает россиянину совершенствовать мастерство, поделился ожиданиями от поединка подопечного с Жозе Алду. Напомним, Ян и Алду поборются за вакантный пояс UFC в легчайшей весовой категории на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове», который состоится 11 июля.

«Необходимо придерживаться плана. Мы готовы к любому развитию событий. Мы уважаем Алду, он король нашего спорта. Но в этом бою все раунды не потребуются. Пётр его нокаутирует. Положим, за три раунда. Попомните мои слова. И это будет громким заявлением от него.

Я ещё никогда не видел Петра в такой хорошей форме. Из-за него у меня все локти болят после работы на лапах», — сказал Хатчинсон в интервью YouTube-каналу Kumite TV.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Ян — Алду.

Напарник Хабиба по залу АКА: надеюсь, Алду победит Яна
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020