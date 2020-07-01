Исмаилов: зачем я снимаю это видео? Цель — делать больно Саше!

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов выложил на своей странице в «Инстаграме» забавное видео. Спортсмен в шутку признался, что настолько погрузился в тренировочный процесс, что даже не помнит, какой сегодня день.

Напомним, следующим соперником Исмаилова станет другой боец MMA Александр Емельяненко. Соперники сразятся на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), который состоится 24 июля.

«Многие из вас интересуются, куда я пропал. Я в зале, я уже не помню, какой день. У меня нет времени привести себя в порядок.

Работать. Какой сегодня день? Зачем я снимаю это видео? Эта работа измотала меня. Но почему-то я должен…

Какова была цель? Какой сегодня день? Где я? Цель — бить Сашу, делать больно Саше! Я должен работать», — сказал Исмаилов в видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».