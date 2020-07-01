Президент UFC показал инфраструктуру «Бойцовского острова». Видео

Президент UFC Дана Уайт выложил на своей странице в «Инстаграме» два видео, посвящённых «Бойцовскому острову». Напомним, объект расположен в столице ОАЭ городе Абу-Даби, с 11 по 25 июля там пройдут четыре турнира UFC.

«Это первое впечатление от тестирования и инфраструктуры, которая возводится на «Бойцовском острове» (остров Яс, Абу-Даби). Этот опыт станет просто сумасшедшим для меня и моей команды!» — подписал Уайт видео.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Даны Уайта: здесь и здесь.

Первый турнир на «Бойцовском острове» состоится 11 июля. В основном карде турнира UFC 251 заявлены три титульных поединка: Камару Усман сразится с Гилбертом Бёрнсом, Алекс Волкановски подерётся с Максом Холлоуэем, а россиянин Пётр Ян поборется за пояс с бразильцем Жозе Алду.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 251.