Президент UFC показал инфраструктуру «Бойцовского острова». Видео

Президент UFC Дана Уайт выложил на своей странице в «Инстаграме» два видео, посвящённых «Бойцовскому острову». Напомним, объект расположен в столице ОАЭ городе Абу-Даби, с 11 по 25 июля там пройдут четыре турнира UFC.
«Это первое впечатление от тестирования и инфраструктуры, которая возводится на «Бойцовском острове» (остров Яс, Абу-Даби). Этот опыт станет просто сумасшедшим для меня и моей команды!» — подписал Уайт видео.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Даны Уайта: здесь и здесь.
Первый турнир на «Бойцовском острове» состоится 11 июля. В основном карде турнира UFC 251 заявлены три титульных поединка: Камару Усман сразится с Гилбертом Бёрнсом, Алекс Волкановски подерётся с Максом Холлоуэем, а россиянин Пётр Ян поборется за пояс с бразильцем Жозе Алду.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 251.
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