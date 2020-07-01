«Здорово, Мага!» Александр Емельяненко рассказал смешную историю

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором поделился забавной историей, которая произошла с одним из его друзей по имени Магомед.
«Здорово, Мага...» — подписал спортсмен видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, следующим соперником тяжеловеса Емельяненко станет Магомед Исмаилов, который ранее выступал в средней весовой категории, однако ради этого поединка поднялся в тяжёлый вес. Бой Емельяненко — Исмаилов состоится на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), который состоится в Москве 24 июля.
Ранее Исмаилов записал и выложил забавное видео, в шутку признавшись, что он настолько погружён в тренировочный процесс, что даже не помнит, какой сейчас день.
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