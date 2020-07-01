Тони Фергюсон: я могу добиться большего в MMA
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон опубликовал в своём «твиттере» видеоролик, посвящённый его тренировкам.
«Человек на арене. В ММА я могу добиться большего. Благодарен и голоден», — подписал боец видео.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Тони Фергюсона.
36-летний Фергюсон выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Недавно он должен был сразиться за пояс UFC в лёгком весе с его обладателем Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин был лишён возможности вылететь из страны ввиду карантина, введение которого было обусловлено распространением коронавирусной инфекции, и соперником Фергюсона стал Джастин Гэтжи. Тони потерпел четвёртое поражение в MMA, также на его счету 25 побед.
Порье: ещё за полтора месяца до боя предсказал, что Гэтжи нокаутирует Фергюсона
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