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Тони Фергюсон: я могу добиться большего в MMA

Тони Фергюсон: я могу добиться большего в MMA
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон опубликовал в своём «твиттере» видеоролик, посвящённый его тренировкам.

«Человек на арене. В ММА я могу добиться большего. Благодарен и голоден», — подписал боец видео.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Тони Фергюсона.

36-летний Фергюсон выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Недавно он должен был сразиться за пояс UFC в лёгком весе с его обладателем Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин был лишён возможности вылететь из страны ввиду карантина, введение которого было обусловлено распространением коронавирусной инфекции, и соперником Фергюсона стал Джастин Гэтжи. Тони потерпел четвёртое поражение в MMA, также на его счету 25 побед.

Порье: ещё за полтора месяца до боя предсказал, что Гэтжи нокаутирует Фергюсона
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