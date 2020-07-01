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Роуз Намаюнас: я скучаю по чемпионскому поясу

Роуз Намаюнас: я скучаю по чемпионскому поясу
Бокс/ММА / UFC 0

Бывшая чемпионка UFC Роуз Намаюнас поделилась своим отношением к титулу чемпионки организации.

«Упустив титул и пережив несколько печальных моментов в жизни, я прошла через множество разных этапов и выросла, осознав некоторые вещи. Всё в этой жизни временно, так что нужно жить в настоящем и наслаждаться моментами как можно больше. Я не скучаю по своим чувствам, когда я была чемпионкой. Но я скучаю по чемпионскому поясу. Когда я его лишилась, у меня было ощущение, будто меня пригласили на танец, но я не умею правильно двигаться и все на меня пялятся.

Я обожаю этот спорт. Всегда есть на что жаловаться, но я люблю ММА. Сейчас я снова выхожу на свой пик. Всё начинает складываться в единую картину. Я хотела бы встретиться с Чжан Вейли. Она крутая», — приводит слова Намаюнас LowKickMMA.

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