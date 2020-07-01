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Пётр Ян номинирован на премию World MMA Awards

Пётр Ян номинирован на премию World MMA Awards
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC претендент на чемпионский пояс организации в легчайшем весе Пётр Ян номинирован на премию World MMA Awards, сообщает пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Ян попал в номинацию «Прорыв года». Его конкурентами стали действующие чемпионы UFC Александр Волкановский из Австралии и Вейли Чжан из Китая, а также обладатель специального пояса BMF Хорхе Масвидаль из США и первый номер полусреднего дивизиона UFC Гильберт Бёрнс из Бразилии.

До этого года лишь один представитель России становился лауреатом премии — победа Забита Магомедшарипова над Бренданом Девисом была признана «Сабмишеном года».

Премия World MMA Awards была учреждена в 2008 году журналом Fighters Only. В нее входит 22 номинации, в которых выбирают не только лучших бойцов, но также нокауты и поединки года, сильнейшие спортивные залы, ТВ-программы и информационные агентства.

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