Непобеждённый мексиканский боксёр скончался в возрасте 21 года

Непобеждённый мексиканский боксёр Хавьер Гонсалес скончался в возрасте 21 года, сообщает The Sun.
«Гонсалес покинул этот мир в возрасте 21 года после долгой борьбы с инвазивным раком в лимфатических узлах. Он был многообещающим, перспективным боксёром. Вся семья WBC поддерживает семью и друзей прекрасного молодого бойца. Мы скорбим, но память о Хавьере останется с нами навсегда. Покойся с миром», — приводит слова президента WBC Маурисио Сулеймана The Sun.
На счету Хавьера Гонсалеса было 15 побед подряд. Он начал карьеру в 2015 году в возрасте 16 лет, победив единогласным решением судей. Последний бой Хавьер Гонсалес провёл 13 апреля 2019 года.
На любительском уровне на счету Гонсалеса 180 поединков и три золотые медали на национальном уровне.
- 1 июля 2020
-
21:53
-
20:57
-
19:45
-
18:12
-
16:36
-
15:51
-
15:00
-
13:03
-
12:00
-
11:02
-
10:10
-
09:40
-
09:00
-
00:42
- 30 июня 2020
-
23:38
-
23:33
-
21:59
-
21:12
-
20:26
-
19:45
-
18:32
-
17:35
-
17:27
-
15:03
-
14:10
-
12:59
-
11:50
-
11:03
-
10:01
-
09:35
-
09:02
-
01:04
- 29 июня 2020
-
23:53
-
22:54
-
21:51