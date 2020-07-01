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Непобеждённый мексиканский боксёр скончался в возрасте 21 года

Непобеждённый мексиканский боксёр скончался в возрасте 21 года
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Непобеждённый мексиканский боксёр Хавьер Гонсалес скончался в возрасте 21 года, сообщает The Sun.

«Гонсалес покинул этот мир в возрасте 21 года после долгой борьбы с инвазивным раком в лимфатических узлах. Он был многообещающим, перспективным боксёром. Вся семья WBC поддерживает семью и друзей прекрасного молодого бойца. Мы скорбим, но память о Хавьере останется с нами навсегда. Покойся с миром», — приводит слова президента WBC Маурисио Сулеймана The Sun.

На счету Хавьера Гонсалеса было 15 побед подряд. Он начал карьеру в 2015 году в возрасте 16 лет, победив единогласным решением судей. Последний бой Хавьер Гонсалес провёл 13 апреля 2019 года.

На любительском уровне на счету Гонсалеса 180 поединков и три золотые медали на национальном уровне.

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