Хукер хотел бы провести бой с Фергюсоном

Боец UFC Дэн Хукер настраивается на поединок с Тони Фергюсоном.



«Сейчас самыми логичными выглядят два боя — Дастина Порье с Тони Фергюсоном и мой с Чарльзом Оливейрой. Эти бои имеют смысл. Но если Дастин хочет отдознуть до конуа года, а тони хочет вернуться в октагон, то я стану следующим его соперником. Я готов вернуться к боям до конца года, и, если Тони хочет того же, то этот бой имеет смысл.



Бой с Фергюсоном — лучший для меня сценарий. Он сейчас занимает третью строчку в рейтинге, так что у меня будет шанс снова подраться с номером три в дивизионе. Когда я дрался с шестым номером — Эдсоном Барбозой — всё прошло неудачно, но во втором поединке с Элом Яквинтой всё вышло куда лучше. Я смотрюсь лучше во второй попытке, так что это хорошая тенденция», — рассказал Хукер в интервью Submission Radio.