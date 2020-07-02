Хукер хотел бы провести бой с Фергюсоном

Боец UFC Дэн Хукер настраивается на поединок с Тони Фергюсоном.
«Сейчас самыми логичными выглядят два боя — Дастина Порье с Тони Фергюсоном и мой с Чарльзом Оливейрой. Эти бои имеют смысл. Но если Дастин хочет отдознуть до конуа года, а тони хочет вернуться в октагон, то я стану следующим его соперником. Я готов вернуться к боям до конца года, и, если Тони хочет того же, то этот бой имеет смысл.
Бой с Фергюсоном — лучший для меня сценарий. Он сейчас занимает третью строчку в рейтинге, так что у меня будет шанс снова подраться с номером три в дивизионе. Когда я дрался с шестым номером — Эдсоном Барбозой — всё прошло неудачно, но во втором поединке с Элом Яквинтой всё вышло куда лучше. Я смотрюсь лучше во второй попытке, так что это хорошая тенденция», — рассказал Хукер в интервью Submission Radio.
- 2 июля 2020
-
00:43
- 1 июля 2020
-
22:54
-
21:53
-
20:57
-
19:45
-
18:12
-
16:36
-
15:51
-
15:00
-
13:03
-
12:00
-
11:02
-
10:10
-
09:40
-
09:00
-
00:42
- 30 июня 2020
-
23:38
-
23:33
-
21:59
-
21:12
-
20:26
-
19:45
-
18:32
-
17:35
-
17:27
-
15:03
-
14:10
-
12:59
-
11:50
-
11:03
-
10:01
-
09:35
-
09:02
-
01:04
- 29 июня 2020
-
23:53