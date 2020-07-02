Валуев отреагировал на предложение американского сенатора ввести санкции против Путина
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал предложение одного из американских сенаторов ввести санкции против президента России Владимира Путина.
«Уровень оболванивания мира зашкаливает. У американских сенаторов обострение. Но где-то прокатывает, раз стараются», — написал Валуев в своём «твиттере».
Напомним, один из сенаторов, представляющих Демократическую партию США, предложил ввести санкции против Путина, опираясь на материал New York Times, в котором содержались бездоказательные обвинения в адрес президента России.
Ранее Николай Валуев рассказал, почему проголосовал за поправки в Конституцию Российской Федерации. Голосование завершилось вчера, 1 июля.
Николай Валуев рассказал, почему проголосовал за поправки к конституции
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