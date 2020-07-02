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Емельяненко — Исмаилову: буду вбивать лысую голову в настил ринга!

Емельяненко — Исмаилову: буду вбивать лысую голову в настил ринга!
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к другому бойцу MMA Магомеду Исмаилову в преддверии поединка, который состоится в Москве 24 июля. Напомним, изначально бой Емельяненко и Исмаилова должен был состояться на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

«Что справа, что слева, как удар железного молота. 24 июля я буду вбивать лысую голову в настил ринга! Буду бить по лысой наковальне. Готовься, лысый, готовься», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном в «сториз» его «инстаграма».

Ранее Исмаилов записал и выложил забавное видео, в шутку признавшись, что он настолько погружён в тренировочный процесс, что даже не помнит, какой сейчас день.

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