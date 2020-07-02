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Бой Раисов — Резников пройдет 19 сентября в Москве

Бой Раисов — Резников пройдет 19 сентября в Москве
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Один из самых из ожидаемых поединков между российским легковесом Юсуфом Раисовым и казахстанским Артёмом Резниковым пройдет 19 сентября. Бой был запланировал 5 сентября, но было принято решение провести его в Москве на ACA 111.

На счету 28-летнего Артёма Резникова 27 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 21 победу и потерпел и шесть поражений.

В активе Раисова по прозвищу «Борз» 16 побед и всего одно поражение — от Марата Балаева. 24-летний Юсуф занимает вторую строчку рейтинга ACA в лёгком весе.

Напомним, главным поединком турнира АСА 111 станет встреча Марата Балаева и Магомедрасула Хасбулаева.

Турнир АСА 111 состоится в Москве 19 сентября 2020 года.

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