Бой Раисов — Резников пройдет 19 сентября в Москве
Один из самых из ожидаемых поединков между российским легковесом Юсуфом Раисовым и казахстанским Артёмом Резниковым пройдет 19 сентября. Бой был запланировал 5 сентября, но было принято решение провести его в Москве на ACA 111.
На счету 28-летнего Артёма Резникова 27 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 21 победу и потерпел и шесть поражений.
В активе Раисова по прозвищу «Борз» 16 побед и всего одно поражение — от Марата Балаева. 24-летний Юсуф занимает вторую строчку рейтинга ACA в лёгком весе.
Напомним, главным поединком турнира АСА 111 станет встреча Марата Балаева и Магомедрасула Хасбулаева.
Турнир АСА 111 состоится в Москве 19 сентября 2020 года.
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