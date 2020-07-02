Ветеран ММА Оверим: совершу ещё один титульный забег

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Алистар Оверим планирует получить шанс на титульный поединок.



«Я совершу ещё один титульный забег», — написал в своём «инстаграме» Алистар Оверим.



Напомним, ранним утром 17 мая по московскому времени Оверим на турнире UFC Fight Night 172 нокаутировал Уолта Харриса. После этого боя президент UFC Дана Уайт пообещал дать Овериму соперника из первой пятёрки рейтинга.

На текущий момент первое место в рейтинге занимает экс-чемпион лиги Даниэль Кормье, который ожидает встречи со Стипе Миочичем. Второе место у Фрэнсиса Нганну, третьим идёт Кёртис Блейдс, он проведёт следующий бой с Александром Волковым. На четвёртом месте Джуниор дос Сантос, а замыкает топ-5 Деррик Льюис.