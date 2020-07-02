Антигулов выступит на «Бойцовском острове», где встретится с Крэйгом
Боец UFC в полутяжёлом весе Гаджимурад Антигулов узнал дату следующего поединка. Российский спортсмен выступит 25 июля на турнире промоушена на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает MMA Fighting. Его соперником станет Пол Крэйг.
Для Антигулова предстоящая встреча станет первой в 2020 году. В последних двух поединках Гаджимурад проиграл. Сначала он не справился с Ионом Куцелабой, а затем был нокаутирован Михалом Олексейчуком.
Что касается Крэйга, шотландец последний раз появлялся в октагоне в ноябре 2019 года. Тогда он свёл к ничьей схватку с экс-чемпионом лиги Маурисио Руа. Отметим, на счету Пола есть победа в UFC над россиянином. В 2018 году он сломил сопротивление Магомеда Анкалаева.
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