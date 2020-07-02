Порье рассказал о пользе поражения от Макгрегора. Конор отреагировал

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье вспомнил о досрочном поражении от Конора Макгрегора, отметив, что именно та неудача изменила его психологию и впоследствии закалила и способствовала дальнейшему прогрессу.

«Определённо, всё началось с момента поражения от Конора Макгрегора. Это было началом долгого процесса. После этого я стал отцом, потом снова проиграл, снова побеждал и проигрывал. Это была целая эволюция. Просто перестал обращать внимание на происходящее вокруг.

В молодости всё воспринимал как жизнь или смерть. На каждый острый комментарий обо мне в «Инстаграме» или «Твиттере» реагировал так, будто против меня был настроен весь мир. Казалось, если проиграю, это конец. Но после нескольких поражений понимаешь, что по-прежнему любишь своё дело и можешь с этим жить.



Казалось, меня сгибали много раз, но в итоге не сломали. Всё это сделало меня сильнее и сделало тем, кем являюсь сегодня. Сейчас я счастлив", — приводит слова Порье ESPN.

Конор Макгрегор не оставил без внимания откровение Дастина и написал в «Твиттере» лаконичный комментарий: «Уважение».

Напомним, Дастин Порье проиграл Конору Макгрегору нокаутом в 2014 году.