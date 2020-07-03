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Шамиль Гамзатов проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул UFC

Шамиль Гамзатов проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC в полутяжёлом весе Шамиль Гамзатов проведёт следующий поединок 22 августа. Его соперником станет экс-претендент на титул чемпиона в этом дивизионе Овинс Сен-Прю. Об этом рассказал сам Сен-Прю, разместив фотографию контракта на бой на своей странице в «Твиттере».

При этом Овинс подчеркнул, что больше не намерен экспериментировать и возвращается в привычный для себя полутяжёлый дивизион.

Напомним, что предыдущую схватку он провёл в тяжёлом весе, проиграв Бену Ротвеллу. Что касается Гамзатова, Сен-Пре станет для него самым опасным соперником в карьере. В последний раз Шамиль появлялся в клетке в ноябре 2019 года, победив на турнире UFC в Москве Клидсона Абреу. Тот поединок был для него дебютным в UFC.

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