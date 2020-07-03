Россиянин Эмеев остался без соперника на турнире UFC на «Бойцовском острове» 25 июля

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов и англичанин Дэнни Робертс пропустят турнир UFC, сообщает MMA Junkie.

Причины ухода Рахмонова и Робертса не разглашаются. Никакой замены не было найдено ни для одного из их противников, Николаса Долби и Рамазана Эмеева.

Робертс (17-5 ММА, 6-4 UFC), который в ноябре прошлого года прервал серию поражений в двух боях с нокаутом над Зелимом Имадаевым, первоначально должен был встретиться с Далби 21 марта в Лондоне, но это мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19. Бой был перебронирован на 25 июля на острове Яс в Абу-Даби, но вновь не состоится.

Рахмонову (12-0 ММА, 0-0 UFC) придётся ещё раз подождать, чтобы дебютировать в UFC. Первоначально он должен был встретиться с Бартошем Фабински 21 марта в Лондоне, прежде чем событие было отменено. Затем непобедимый казахстанский боец должен был встретиться с Рамазаном Эмеевым 25 июля, но теперь его дебют вновь откладывается.