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Хабиб Нурмагомедов 4 июля даст онлайн-пресс-конференцию

Хабиб Нурмагомедов 4 июля даст онлайн-пресс-конференцию
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов завтра, 4 июля, проведёт пресс-конференцию в онлайн-режиме.

Пресс-конференция пройдёт на платформе пресс-центра МИА «Россия сегодня». Начало запланировано на 12:00 мск. Сообщается, что к мероприятию смогут подключиться все желающие. Нурмагомедов намерен рассказать о планах команды на ближайшее время, поделиться мыслями о карьерных перспективах, а также ответить на вопросы журналистов.

31-летний Хабиб Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Последним соперником россиянина был Дастин Порье, потерпевший поражение в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. Следующим соперником Хабиба станет Джастин Гэтжи, бой планируется провести в сентябре 2020 года. Всего на его счету 28 побед в 28 боях в MMA.

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