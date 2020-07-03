Хабиб Нурмагомедов 4 июля даст онлайн-пресс-конференцию

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов завтра, 4 июля, проведёт пресс-конференцию в онлайн-режиме.
Пресс-конференция пройдёт на платформе пресс-центра МИА «Россия сегодня». Начало запланировано на 12:00 мск. Сообщается, что к мероприятию смогут подключиться все желающие. Нурмагомедов намерен рассказать о планах команды на ближайшее время, поделиться мыслями о карьерных перспективах, а также ответить на вопросы журналистов.
31-летний Хабиб Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Последним соперником россиянина был Дастин Порье, потерпевший поражение в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. Следующим соперником Хабиба станет Джастин Гэтжи, бой планируется провести в сентябре 2020 года. Всего на его счету 28 побед в 28 боях в MMA.
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