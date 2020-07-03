Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Боец UFC Алексей Олейник показал видео с удавом

Боец UFC Алексей Олейник показал видео с удавом
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео с удавом. Спортсмен в шутку назвал это тренировкой по джиу-джитсу.

«Моя тренировка по джиу-джитсу сегодня с удавом», — подписал он видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, 9 мая на турнире UFC 249 Олейник раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума, несмотря на то что не считался фаворитом поединка, после чего вошёл в топ-10 бойцов UFC тяжёлого веса. Следующим соперником россиянина станет американский тяжеловес Деррик Льюис, бой состоится 8 августа.

На счету 43-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.

«Нганну — железный поезд, а его испугался». Олейник — о Льюисе
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020