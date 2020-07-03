Боец UFC Алексей Олейник показал видео с удавом

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео с удавом. Спортсмен в шутку назвал это тренировкой по джиу-джитсу.

«Моя тренировка по джиу-джитсу сегодня с удавом», — подписал он видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, 9 мая на турнире UFC 249 Олейник раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума, несмотря на то что не считался фаворитом поединка, после чего вошёл в топ-10 бойцов UFC тяжёлого веса. Следующим соперником россиянина станет американский тяжеловес Деррик Льюис, бой состоится 8 августа.

На счету 43-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.