«Убийца убийц». Сехудо прокомментировал фото легендарного борца Александра Карелина

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо прокомментировал фотографию легендарного борца Александра Карелина, которую ранее в своём «инстаграме» выложил известный американский комментатор Джо Роган.
«Даже теперь мне порой нравится доставать этот снимок великого русского борца Александра Карелина — просто чтобы напомнить себе, какой я слабак», — написал Роган.
«Это убийца убийц», — прокомментировал Сехудо.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Рогана.
52-летний Карелин — трёхкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы. За карьеру выиграл 888 поединков (887 в борьбе и 1 в ММА) и потерпел два поражения. Занесён в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, в течение 13 лет не проигравший ни одной схватки. Известны случаи, когда соперники отказывались бороться с ним.
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