Рабаданов: у Абдулманапа было два инсульта. Пытались подключить президента, но…

Известный комментатор и друг Абдулманапа Нурмагомедова Рамазан Рабаданов прокомментировал кончину 57-летнего специалиста. Об этом стало известно из сообщения в телеграм-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
«У Абдулманапа было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг нет. Он так и не вышел из комы. Слишком тяжёлая была ситуация, уже было поздно. Врачи делали всё, что могли. Даже пытались подключить президента, но слишком тяжёлое положение было», — сказал Рабаданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.
Вся актуальная информация о смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова — в нашей онлайн-трансляции.
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