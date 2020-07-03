Рабаданов: у Абдулманапа было два инсульта. Пытались подключить президента, но…

Известный комментатор и друг Абдулманапа Нурмагомедова Рамазан Рабаданов прокомментировал кончину 57-летнего специалиста. Об этом стало известно из сообщения в телеграм-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«У Абдулманапа было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг нет. Он так и не вышел из комы. Слишком тяжёлая была ситуация, уже было поздно. Врачи делали всё, что могли. Даже пытались подключить президента, но слишком тяжёлое положение было», — сказал Рабаданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

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