Василий Уткин отреагировал на смерть отца Хабиба Нурмагомедова

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Умер Абдулманап.

Многие родители хотят, чтобы их дети добились успеха в спорте. И делают для этого, как им кажется, всё. Это получается так редко.

Абдулманап воспитывал сына для побед в очень жёстком спорте. Жёсткость — не фокус, некоторые мамы устраивают своим не сыновьям, а дочкам адок в таком белоснежном занятии, как теннис.

Родители-тренеры тоже встречаются. Это тоже гремучая основа. Во-первых, сыну далеко не всегда хочется пути родителей. Во-вторых, чем лучше тренер, тем дольше он может провести вместе с иллюзией о способностях ребенка, он же умеет учить — и недостаток таланта проявится тогда гораздо позже. Возможно, когда жизнь уже пошла не в том направлении.

И никто тогда не счастлив.

Бывает просто большой спортсмен в спортивной семье. Как теннисистка Света Кузнецова, как футболист Жора Щенников. Но это не то же самое.

Абдулманап ведь не просто поставил сына на путь, он ещё и реально тренировал его всё это время.

Вот это уникально.

Могу поставить рядом только дядю Рафы Надаля. Но он всё-таки дядя.

Долгих ему лет, кстати.

Прожить такую жизнь, как Абдулманап рядом с Хабибом, можно только развиваясь вместе с ним.

Полагаю, это колоссальное счастье. Отец, сын которого не просто пошёл по им предложенному пути. Это оказалоось ещё и верной догадкой. Сын не просто может быть благодарен отцу за это, всё круче: а их дело становится общим. Один другому опора, стимул, просто источник настоящей жизни.

Полагаю, Абдулманап был очень счастливым человеком.

Как трудно научиться на его примере. Может, потому, что счастье — не урок и не задание?

Ну да, это дар», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

Вся актуальная информация о смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова — в нашей онлайн-трансляции.