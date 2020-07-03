Василий Уткин отреагировал на смерть отца Хабиба Нурмагомедова

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Умер Абдулманап.
Многие родители хотят, чтобы их дети добились успеха в спорте. И делают для этого, как им кажется, всё. Это получается так редко.
Абдулманап воспитывал сына для побед в очень жёстком спорте. Жёсткость — не фокус, некоторые мамы устраивают своим не сыновьям, а дочкам адок в таком белоснежном занятии, как теннис.
Родители-тренеры тоже встречаются. Это тоже гремучая основа. Во-первых, сыну далеко не всегда хочется пути родителей. Во-вторых, чем лучше тренер, тем дольше он может провести вместе с иллюзией о способностях ребенка, он же умеет учить — и недостаток таланта проявится тогда гораздо позже. Возможно, когда жизнь уже пошла не в том направлении.
И никто тогда не счастлив.
Бывает просто большой спортсмен в спортивной семье. Как теннисистка Света Кузнецова, как футболист Жора Щенников. Но это не то же самое.
Абдулманап ведь не просто поставил сына на путь, он ещё и реально тренировал его всё это время.
Вот это уникально.
Могу поставить рядом только дядю Рафы Надаля. Но он всё-таки дядя.
Долгих ему лет, кстати.
Прожить такую жизнь, как Абдулманап рядом с Хабибом, можно только развиваясь вместе с ним.
Полагаю, это колоссальное счастье. Отец, сын которого не просто пошёл по им предложенному пути. Это оказалоось ещё и верной догадкой. Сын не просто может быть благодарен отцу за это, всё круче: а их дело становится общим. Один другому опора, стимул, просто источник настоящей жизни.
Полагаю, Абдулманап был очень счастливым человеком.
Как трудно научиться на его примере. Может, потому, что счастье — не урок и не задание?
Ну да, это дар», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.
Вся актуальная информация о смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова — в нашей онлайн-трансляции.
- 3 июля 2020
-
15:01
-
14:52
-
14:49
-
14:40
-
14:34
-
14:30
-
14:26
-
14:14
-
14:02
-
13:04
-
12:14
-
11:00
-
09:32
-
09:05
-
07:30
-
00:03
- 2 июля 2020
-
23:48
-
22:44
-
21:18
-
20:57
-
18:45
-
17:45
-
16:41
-
15:53
-
15:21
-
14:22
-
13:26
-
12:02
-
11:00
-
09:59
-
09:01
-
01:57
-
00:43
- 1 июля 2020
-
22:54
-
21:53