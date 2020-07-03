Боец MMA Харитонов посоветовал Хабибу, у которого умер отец, сняться с боя в сентябре

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Харитонов призвал Хабиба сняться со следующего поединка — предполагается, что в сентябре 2020 года его соперником станет временный чемпион Джастин Гэтжи.

«Мои самые искренние соболезнования. Это большая утрата и потеря как для российского, так и для мирового ММА.

Я считаю, что Хабибу нужно отменить поединок, который должен состояться в сентябре. Но это мой совет, решение Хабиб принимает сам. Всё-таки потеря отца — это большое горе. Тем более Абдулманап был и отцом, и тренером, и самым близким человеком для Хабиба. Желаю ему собраться с духом, пережить эту боль. Мы всегда рядом и тоже переживаем», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

Вся актуальная информация о смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова — в нашей онлайн-трансляции.