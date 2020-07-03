Отца Хабиба Нурмагомедова похоронят в родном селе в Дагестане
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, будет похоронен в селе Кироваул в Дагестане, где он жил. Об этом сообщил глава села Ильяс Хазиев.
«Братья поехали в аэропорт, сегодня должны привезти (тело. — Прим. «Чемпионата»). Хоронить будут в родном селе, в Кировауле, если успеют сегодня, то сегодня хороним. В село уже приехали родственники, все уже собрались, естественно, ещё соберутся люди», — приводит слова Хазиева ТАСС.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.
Вся актуальная информация о смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова — в нашей онлайн-трансляции.
Олег Тактаров поделился трогательным видео в память об Абдулманапе Нурмагомедове
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