Олег Тактаров поделился трогательным видео в память об Абдулманапе Нурмагомедове

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров отреагировал на смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Тактаров опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором показано, как они с Нурмагомедовым-старшим совершают пробежку в горах.

«Смотрю на эти кадры и понимаю, что ушла частичка меня. Спи спокойно, мой друг», — сказал Тактаров.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.

Вся актуальная информация о смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова — в нашей онлайн-трансляции.