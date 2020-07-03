«Хабиб — спортсмен и мужчина, он справится». Черчесов — о смерти Абдулманапа Нурмагомедова

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Мы планировали встретиться и пообщаться с Хабибом ещё на матче ЦСКА — «Спартак» (30 июня. — Прим. «Чемпионата»), но посетить игру у него тогда не получилось. Заново договорились на субботу, уже на матче «Спартака» и «Тамбова» (матч пройдёт в субботу, 4 июля. — Прим. «Чемпионата»). Я даже приготовил для него памятный сувенир — мяч с автографом. Но, к сожалению, встречу вновь придется отложить, так как сегодня мы узнали о скоропостижной кончине его отца, выдающегося тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Хабиб — спортсмен и мужчина, уверен, что он справится с этим испытанием. Выражаю ему и всем его близким свои глубочайшие соболезнования», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.

Вся актуальная информация о смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова — в нашей онлайн-трансляции.