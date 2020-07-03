Волков: Абдулманап Нурмагомедов был наставником для всех нас

Боец UFC Александр Волков прокомментировал смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделившись эмоциями в «Инстаграме».

«Абдулманап Магомедович Нурмагомедов был наставником для всех нас. Глубокие соболезнования семье и близким. Светлая память», — написал Волков.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Александра в социальной сети.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже стало известно, что у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.



Вся актуальная информация о смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова — в нашей онлайн-трансляции.

