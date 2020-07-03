Бетербиев отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев отреагировал на смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Воистину, мы принадлежим Аллаху и воистину, мы к нему вернёмся! Приношу соболезнования всем родным и близким Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова! Пусть Аллах помилует его и введёт в райские сады», — написал Бетербиев.

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57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.



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