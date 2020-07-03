«Гений единоборств». Тренер Макгрегора прокомментировал смерть отца Хабиба

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, прокомментировал новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова.

«Очень печально слышать о смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Гений единоборств, который очень сильно вдохновил множество бойцов. Жаль, он только вышел на пик тренерской карьеры, большая трагедия. Пусть покоится с миром. Наилучшие пожелания его семье в столь сложное время», — написал Кавана на своей странице в «Твиттере».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.