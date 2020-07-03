Видео. Воспоминания о легендарном тренере Абдулманапе Нурмагомедове

Сегодня, 3 июля, от осложнений после коронавируса скончался легендарный тренер Абдулманап Нурмагомедов. За годы тренерской карьеры он воспитал 18 чемпионов мира по самбо, а также тренировал своего сына, российского чемпиона в UFC Хабиба Нурмагомедова.

О смерти великого тренера скорбит не только мир единоборств, но и всё спортивное сообщество. Соболезнования и слова поддержки семье Нурмагомедовых выразили глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев, бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и многие другие.

«Чемпионат» подготовил об этом соответствующее видео, доступное по ссылке.