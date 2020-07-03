Бувайсар Сайтиев: ушёл великий тренер, педагог и замечательный человек

Трёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по вольной борьбе, а ныне депутат Госдумы Бувайсар Сайтиев прокомментировал новость о смерти легендарного тренера Адбулманапа Нурмагомедова.

«Сегодня, в священный день для мусульман — пятницу, от нас ушёл в праведный мир великий тренер, педагог и замечательный человек Абдулманап Нурмагомедов. Пусть Всевышний Аллах простит твои грехи и сделает тебя обитателем Рая», — написал Сайтиев на своей странице в «Инстаграме».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.