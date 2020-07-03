Американец Дэнис, издевавшийся над Нурмагомедовым, отреагировал на смерть отца Хабиба

Боец Bellator Диллон Дэнис, входящий в команду бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова.

«Покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», — написал он на своей странице в «Твиттере».

Интересно, что Диллона Дэниса и Хабиба Нурмагомедова связывали непростые отношения. Именно американец выступил едва ли не главным раздражителем россиянина во время боя Хабиб — Конор. Тогда Дэннис всячески издевался над Нурмагомедовым и оскорблял его. После завершения схватки с Макгрегором Хабиб выпрыгнул из клетки, чтобы поквитаться с обидчиком. Это привело к массовой драке в зале и, как следствие, длительной дисквалификации Нурмагомедова и большому штрафу.