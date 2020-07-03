«Хабиб, мне очень жаль». Гэтжи отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова

Временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи отреагировал на новость о смерти 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Душераздирающе слышать новости о легендарном Абдулманапе Нурмагомедове. Хабиб, мне очень жаль. Твой отец ушёл с сердцем, наполненным гордостью, зная, что ты будешь нести его наследие», — написал американец на своей странице в «Твиттере».
Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него подтвердился и коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.
Вся актуальная информация о смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова — в нашей онлайн-трансляции.
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