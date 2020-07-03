Умар Нурмагомедов и Уланбеков отменили вылет на турнир UFC из-за смерти отца Хабиба

С 11 по 25 июля в Абу-Даби (ОАЭ) состоится серия турниров UFC на «Бойцовском острове». Там дебютные поединки в лучшей лиге мира должны провести Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков. Оба спортсмена приняли решение отменить вылет в ОАЭ в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, под руководством которого они также тренировались.

«Умар и Тагир отменили вылет на „Бойцовский остров“ в связи со сложившейся ситуацией», — приводит слова представителя команды бойцов ТАСС.

Отметим, что вылет спортсменов в Абу-Даби должен был состояться уже завтра, 4 июля. Уланбеков 18 июля должен подраться с Александром Доскальчуком, а Умар Нурмагомедов 25 июля должен встретится с Натаниэлем Вудом.

Абдулманап Нурмагомедов скончался сегодня, 3 июля.