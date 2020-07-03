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Холлоуэй: восхищался Абдулманапом Нурмагомедовым

Холлоуэй: восхищался Абдулманапом Нурмагомедовым
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в полулёгком дивизионе Макс Холлоуэй выразил слова поддержки чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, у которого сегодня, 3 июля, скончался отец, заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов.

«Только что услышал новость об отце Хабиба. Мы с командой опустошены. Мы восхищаемся и уважаем их обоих. Да пребудет с тобой мир, мой брат», — написал Макс на своей странице в «Твиттере».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.

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