Расул Мирзаев выразил соболезнования семье Нурмагомедовых

Боец смешанных единоборств Расул Мирзаев отреагировал на смерть легендарного российского тренера Абдулманапа Нурмагомедова, воспитавшего 18 чемпионов мира по самбо и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«От Всевышнего приходим и к Всевышнему уходим, примите мои соболезнования», — написал спортсмен на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен в социальной сети Мирзаева.

Отметим, в прошлом Расул Мирзаев конфликтовал с Хабибом Нурмагомедовым.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.