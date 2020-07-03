Макгрегор поддержал семью Нурмагомедова и выразил ей соболезнования

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова, выразив соболезнования его семье.
«Утрата отца, тренера и преданного сторонника спорта. Мои соболезнования. Покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», — написал ирландец на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в прошлом отношения между Конором Макгрегором и семьёй Нурмагомедовых были далеки от идеальных. В преддверии поединка с Хабибом ирландец не раз оскорблял бойца и его родственников. Впоследствии Абдулманап говорил, что простил Конора и даже был готов пригласить его в Дагестан.
Абдулманап Нурмагомедов скончался сегодня, 3 июля. Заслуженному тренеру России было 57 лет. Смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг и сепсиса.
- 3 июля 2020
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