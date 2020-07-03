В UFC выразили соболезнования семье Нурмагомедовых

Пресс-служба UFC на официальной странице промоушена в «Инстаграме» отреагировала на новость о кончине легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«UFC выражает искренние соболезнования семье Нурмагомедовых в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова», — сказано в сообщении.

Кроме того, в посте, как и в прикреплённой фотографии, указываются годы жизни Нурмагомедова-старшего.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.



Вся актуальная информация о смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова — в нашей онлайн-трансляции.