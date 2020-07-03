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Усман — Хабибу: все мы знали, что для тебя значил отец

Усман — Хабибу: все мы знали, что для тебя значил отец
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман выразил слова поддержки чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, у которого сегодня, 3 июля, скончался отец.

«Ничто не заменит связь между мужчиной и его отцом. Все мы знали, что для тебя значил отец. Это очень грустная и душераздирающая новость. Это тяжело, но отдыхай, осознавая, что Аллах заберёт всю твою боль», — написал Усман на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Усмана в социальной сети.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.

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