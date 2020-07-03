Хабиб Нурмагомедов с телом отца вылетел в Дагестан

Президент промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о грядущих похоронах Абдулманапа Нурмагомедова. По его словам, тело легендарного тренера уже отправлено в Дагестан, его сопровождает Хабиб Нурмагомедов.

«Я ночью вылечу в Дагестан, поеду в родное село Абдулманапа. Сложно сказать, успею я на похороны или нет. У нас по традиции хоронят быстро, не откладывая. Без дополнительных процедур.



Хабиб с телом отца уже вылетел в Дагестан. Поэтому к моменту, когда я там окажусь, может быть, Абдулманапа уже похоронят. Но это не так важно. Больше руководствуюсь соображениями какого-то своего внутреннего состояния: в этот день просто хочется побыть на его родной земле. А что ещё мы можем сделать», — приводит слова Гаджиева Sports.ru.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.