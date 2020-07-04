Родные Абдулманапа Нурмагомедова попросили не приезжать людей на похороны тренера
Родные Абдулманапа Нурмагомедова, в том числе, его братья, попросили не приезжать людей на похороны легендарного тренера. Видео с соответствующим обращением размещено на Telegram-канале Mash.
Такая просьба связана с тем, что в семье Нурмагомедова опасаются дальнейшего распространения коронавируса.
«Я хочу попросить всех близких, которые хотят приехать на соболезнования, чтобы они воздержались. Я бы не хотел, чтобы дальше эта пневмония распространялась», — сказал один из родственников умершего.
Всем желающим предлагается выразить соболезнования по телефону. Напомним, тело Абдулманапа Нурмагомедова уже прибыло в Дагестан, вместе с умершим прибыл в республику прибыл Хабиб Нурмагомедов.
Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля в возрасте 57 лет.
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