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Родные Абдулманапа Нурмагомедова попросили не приезжать людей на похороны тренера

Родные Абдулманапа Нурмагомедова попросили не приезжать людей на похороны тренера
Бокс/ММА / UFC 0

Родные Абдулманапа Нурмагомедова, в том числе, его братья, попросили не приезжать людей на похороны легендарного тренера. Видео с соответствующим обращением размещено на Telegram-канале Mash.

Такая просьба связана с тем, что в семье Нурмагомедова опасаются дальнейшего распространения коронавируса.

«Я хочу попросить всех близких, которые хотят приехать на соболезнования, чтобы они воздержались. Я бы не хотел, чтобы дальше эта пневмония распространялась», — сказал один из родственников умершего.

Всем желающим предлагается выразить соболезнования по телефону. Напомним, тело Абдулманапа Нурмагомедова уже прибыло в Дагестан, вместе с умершим прибыл в республику прибыл Хабиб Нурмагомедов.

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля в возрасте 57 лет.

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